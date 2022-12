Cuidado deve ser redobrado com obras no Litoral do Paraná

Com a chegada do Verão, muitos paranaenses se dirigem às praias do estado, a fim de curtir o Natal e o Réveillon. No entanto, há muitos obras em andamento que podem trazer riscos aos veranistas. Essas obras não podem ser paralisadas e não interferem no aproveitamento da praia, mas é importante que todos respeitem as placas de sinalização que indicam os locais seguros de acesso. Também é necessário tomar cuidado com as crianças, que, pela curiosidade, entram no canteiro de obras, onde existem máquinas trabalhando.





Os veranistas do Litoral paranaense contam com uma faixa de areia mais larga em um trecho de 6,3 quilômetros, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida. Porém, existem outras frentes de trabalho dentro do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, em que são investidos R$ 314,9 milhões do governo do estado.



Publicidade

Publicidade





A maior preocupação é nas proximidades do Canal da Avenida Paraná na praia de Caiobá, cujas obras dos guias-correntes (estruturas marítimas que irão garantir o melhor escoamento das águas pluviais dos canais, diminuindo riscos de enchentes na cidade) estão em torno de 42% de conclusão.





As atividades são feitas com equipamentos pesados para escavação, dragagem para enchimento de geotubo, movimentação de carga, descarregamento de pedra e lançamento de rocha. Também na praia de Caiobá seguem em andamento as obras urbanísticas, cerca de 45% concluídas, especialmente na calçada.

Publicidade





A atenção também deve ser redobrada na altura do Pico de Matinhos, onde está sendo construído o espigão; nos balneários, onde também acontecem obras urbanísticas na orla; e nos locais onde já foram plantadas as restingas nativas. A vegetação está em fase de desenvolvimento e é preciso cuidado para não pisotear as plantas.