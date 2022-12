Visitação na passarela do Igapó bate recorde de público nos últimos três dias

Com a aproximação do natal, as atrações turísticas montadas no Lago Igapó II têm atraído a atenção da população de Londrina. Nos últimos três dias, a visitação sobre a passarela de cerca de 200 metros de extensão, que permite a travessia de um lado ao outro do lago, ultrapassou a marca de 4.000 pessoas. Com isso, até o momento, 105.746 visitantes percorreram o caminho entre os pórticos flutuantes de 2022 e 2023 e viram a as luzes da árvore de 32 metros de altura. Somente ontem (22), foram 4.384 pessoas que apreciaram os 297 mil pontos de luz em LED que iluminam o espaço.







Quem ainda não aproveitou a atração e quiser ver as luzes da árvore e da passarela poderá aproveitar o sábado (24), das 18h às 22h30, para fazer isso ou o domingo de natal (25), das 18h30 às 23h30. Os mesmos horários vão se repetir no feriado do ano novo, quando no dia 30 de dezembro a passarela funcionará das 18h às 22h30 e, no dia 1º de janeiro, das 18h30 às 23h30. De segunda-feira à sexta-feira, o funcionamento será das 18h30 às 23h30. A entrada é gratuita.







Segundo o presidente o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, o natal está sendo um sucesso em Londrina. “É o melhor natal da história com certeza, porque temos visitantes das mais variadas partes do Brasil e de outros países. Percebemos isso não somente na visitação da passarela, mas são também através dos elogios e agradecimentos dos comerciantes da região, pelo pedalinho que está bombando e pelas filas no city tour que mostram o interesse que as pessoas têm. Com isso, vemos que está sendo muito exitosa essa iniciativa do prefeito Marcelo Belinati e que com certeza estamos transformando cada vez mais a cidade de Londrina, levando o nome dela para todo o Paraná, Brasil e para o mundo”, disse.