Curitiba terá aumento nos transportes públicos

Curitiba amanhecerá neste domingo com a tarifa de transporte público mais caro. O reajuste de será de 20% nas linhas Circular Centro e de 25% na linha de Turismo. A população não sentirá a medida neste domingo, já que neste dia 11, continua valendo a passagem "domingueira" a R$ 1.

A tarifa do transporte normal na capital e em outros 13 municípios da região metropolitana ficará 15,7% mais caro, indo para R$ 1,20. O transporte de Turismo custará R$ 20 e a linha do ônibus comum irá passar para R$ 2,20 (cobrada de segunda a sábado).

O anúncio do reajuste foi feito no fim da tarde de sexta-feira (9).



