Danos na pista interditam BR-376 no Contorno Norte de Maringá

A BR-376, no contorno Norte de Maringá (Noroeste), encontra-se interditada no sentido decrescente (de Sarandi para Paranavaí) desde as 18h desta quinta-feira (07), informa a PRF (Polícia Rodoviária Federal)





De acordo com a corpotação, o bloqueio está localizado entre os quilômetros 10 e 17 da rodovia. A interdição foi necessária devido a danos no asfalto causados pela chuva intensa que atinge a região.

"Em virtude do grande volume de chuva do dia de ontem, ocorreu um afundamento na pista de rolamento em um trecho do quilômetro 13 do contorno Norte de Maringá. Pensando na segurança dos condutores de veículos, na prevenção de acidentes e na limitação do dano, a Polícia Rodoviária Federal e o DNIT decidiram pela interdição parcial do quilômetro 17 em Sarandi até o quilômetro 10 no trevo da avenida Morangueira, sentido de Maringá a Mandaguaçu. Equipes do DNIT e da Semob (Secretaria Mobilidade Urbana de Maringá) já foram acionadas para análise de engenharia e reparação da pista de rolamento. O fato de força maior traz transtornos ao trânsito, porém, é pensando na segurança dos condutores que se decidiu pela interdição. Respeite a sinalização. Interdição, escolha caminhos alternativos e siga sua viagem em segurança", aponta a PRF.





Não há previsão de liberação da via, pois a avaliação e os reparos só poderão ser iniciados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) após o término da precipitação.

A PRF orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas e redobrarem a atenção ao trafegar na região devido às condições climáticas adversas.





Na manhã desta sexta-feira (08), servidores estão trabalhando no local. Ainda sem previsão de liberação.





