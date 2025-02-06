DER alerta paranaenses para golpe de venda de material fresado de obras rodoviárias

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) volta a alertar os paranaenses que o material fresado de suas obras não é comercializado sob qualquer circunstância. Golpistas se passando por sevidores do departamento entram em contato com proprietários e comerciantes oferecendo o material, chegando inclusive a apresentar nota fiscal falsa, com logomarca incorreta e CNPJ de autarquia de outro estado.





O cidadão que receber um contato como esse deve encerrar a comunicação, alertar seu advogado de confiança ou diretamente o DER/PR. Caso o golpe tenha sido consumado, deve procurar a Polícia Civil a registrar um Boletim de Ocorrência.

Um caso recente relatado ao DER/PR aconteceu na região Sudoeste, em que foi oferecido o fresado a um cidadão no valor de R$ 3 mil. Ele desconfiou somente ao verificar a chave pix fornecida pelos golpistas, que indicava pessoa física e não o departamento, o que o levou a interromper a negociação e procurar as autoridades.





FRESAGEM

O fresado resulta do corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento, necessário para serviços de conservação como remendos ou reperfilagem. É realizada com máquina fresadora quando cobre áreas de 400 m² ou mais, geralmente atingindo toda a pista, e com equipamentos de médio e pequeno porte em áreas menores.





O material é granular e de cor escura, geralmente ficando armazenado em depósitos e pátios do DER/PR, mas também na faixa de domínio de rodovias, enquanto serviços estão sendo realizados longe das sedes regionais.

Ele é considerado patrimônio público sob administração do DER/PR, e a sua retirada sem autorização se qualifica como crime de furto. Quando possível, fica cercado com arame farpado, deixando claro que não está abandonado.





DOAÇÃO

Parte do fresado é utilizado pelo próprio DER/PR na execução de alguns serviços emergenciais, mas a maioria dele é destinada para doação a entidades e principalmente municípios.





Ele pode ser aproveitado na manutenção de ruas não pavimentadas e também na conservação de ruas pavimentadas, trazendo grandes benefícios para a trafegabilidade e segurança de vias municipais.





Prefeituras interessadas em receber fresado devem protocolar uma solicitação junto às Superintendência Regionais do DER/PR, seguindo o estabelecido na Portaria n.º 275/2021 , específica sobre as doações deste material.





