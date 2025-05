Policiais e guardas municipais prendem três pessoas em operação contra atos violentos em protesto em Londrina

Polícia Rodoviária Federal apreende 125 mil maços de cigarros contrabandeados no Noroeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 125 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde desta quinta-feira (20), em Doutor Camargo, no Noroeste do Paraná.