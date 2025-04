Dia D da vacinação será em 10 de maio no Paraná

A mobilização estadual do Dia D está marcada para o próximo dia 10 de maio no Paraná, com foco nas vacinas contra a gripe, covid-19 e febre amarela, assim como vão estar disponíveis também as demais doses de rotina. Os municípios se comprometeram em atualizar as carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra as diversas doenças.





Em relação à imunização nas escolas, a data inicial foi agendada para a próxima segunda-feira (14) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. A intensificação vai até o dia 31 de maio.

A pactuação desta série de reforços nas ações de imunização da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e do Cosems/PR (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná) foi anunciada durante a 2ª Reunião Ordinária da CIB/PR (Comissão Intergestores Bipartite), realizada em Curitiba.





A cobertura vacinal, preocupação persistente da Sesa, refere-se a todos os imunizantes, mas principalmente ao da febre amarela e covid-19, importantes para atualizar e fortalecer a proteção contra os vírus.

Além desta definição também foi enfatizada a importância do envio diário de dados de vacinação para a Rede Nacional de Dados em Saúde, plataforma nacional de integração de dados em saúde.





"A vacinação é um desafio constante e necessita da união”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves. “Precisamos expandir ainda mais a imunização no Estado e blindar nosso território, protegendo a população contra as doenças".





“Abordamos assuntos de grande relevância para o Paraná e faremos uma força-tarefa de vacinação em uma grande mobilização tanto nas salas de vacinas quanto nas escolas”, disse o presidente do Cosems e secretário municipal da Saúde de Santa Terezinha de Itaipu, Fábio de Mello.