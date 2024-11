Diretora de casa de acolhimento é filmada agredindo adolescente com deficiência em Lupionópolis

A diretora de uma casa de acolhimento foi gravada usando um guarda-chuva para agredir uma adolescente de 15 anos com esquizofrenia e TOD (Transtorno Opositor Desafiador) em Lupinópolis, no norte do Paraná. Os vídeos foram feitos por câmeras de segurança do local.





Após a denúncia do caso, a pedido do MPPR (Ministério Público do Paraná), a diretora, que também é professora da rede municipal e estadual de ensino, foi afastada da convivência com a vítima, proibida de se aproximar, no limite de 300 metros, e de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, a menina vive na casa de lar da cidade, após os pais perderem sua guarda, e é atendida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).





A promotoria relata que a adolescente agrediu a mulher primeiro com o guarda-chuva, entretanto, mesmo sabendo da deficiência e tendo preparo para lidar com a situação, a diretora reagiu de forma desproporcional, tomando o objeto da menina e batendo nela diversas vezes.





Segundo os autos do processo, “há ainda informações de que não se trata da primeira ocorrência de agressão contra a adolescente partindo de [...]. Ademais, a agressora ainda é investigada em dois inquéritos por constrangimentos, art. 232 do ECA, contra outras criança/adolescente”. O processo tramita sob sigilo.