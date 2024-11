Homem acusa companheiro de esfaqueá-lo nas costas em Arapongas

Um homem acusou o companheiro de esfaqueá-lo nas costas em Arapongas (região metropolitana de Londrina) no início da noite de domingo (10).





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 18h50, no conjunto Tropical. No endereço, a equipe policial militar constatou que a vítima, homem de 47 anos, relatou ser convivente de outro homem de 55 anos. Conforme o relato da vítima, por volta das 18h40, o companheiro chegou à residência em estado de embriaguez e, sem motivo aparente, desferiu um golpe de faca nas costas dele, causando um ferimento tipo corto-contuso.

Ao ser questionado a respeito da motivação da agressão, o ferido relatou não soube informar devido ao estado de embriaguez aparente. A vítima informou ainda que o autor se evadiu do local, tomando rumo

ignorado.





Foram prestadas as devidas orientações legais à vítima. A equipe aguardou a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o socorro médico.





