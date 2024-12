Do CEEBJA à universidade: idosos de Londrina comemoram vaga no ensino superior

Depois de longos períodos afastados dos bancos escolares, essa é a época do ano em que alunos que retomaram os estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual do Paraná celebram mais uma etapa: o ingresso no Ensino Superior. Pelo menos 10% dos estudantes que concluem a EJA anualmente no Estado conseguem entrar na universidade, segundo a Secretaria da Educação.





Luiz Katsuaki Ueti, 69 anos, está entre estes calouros. Ele terminou o Ensino Médio em julho no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Londrina, no Norte, e essa semana conquistou uma bolsa integral no curso de Jornalismo na faculdade Unicesumar. “Meu Natal chegou mais cedo, quando recebi a notícia”, comemora. Ele vai fazer o curso na modalidade de Educação a Distância (EAD) pela sua condição de saúde. É portador de doença renal crônica e faz hemodiálise três vezes por semana.

Quem viveu uma experiência parecida, mas em 2022, foi Adriana de Souza, de 50 anos, que conseguiu 80% de bolsa para cursar Enfermagem, também na Unicesumar. “Já tinha até perdido a esperança de voltar a estudar, quanto mais sair da EJA direto para a universidade. Ser enfermeira era um sonho para mim e agora estou quase lá”, destaca a mãe de quatro filhos, que, no passado, precisou deixar os estudos para cuidar deles.





Osélia Poleti (68), outra egressa da EJA, nem precisou correr atrás da bolsa de estudos. Ela foi aprovada no concorrido vestibular de Direito da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O mesmo aconteceu com Eliane Batista dos Santos (40), outra ex-EJA que se tornou aluna do curso de Serviço Social da mesma UEL.

Nem mesmo a deficiência visual impediu o ingresso de José Marcelino da Cruz (67) no curso de Direito na UEL. “Foi muito desafiador já na época da EJA, onde eu precisava de ajuda por estar longe dos livros há muito tempo, situação agravada pela deficiência, O apoio dos professores e da diretoria do Ceebja foram fundamentais”, relembra.





José Marcelino deixou cedo a escola para trabalhar na roça, em razão da condição humilde da família, e na maturidade a dificuldade veio com a perda da visão. Mesmo assim, conseguiu terminar o hoje Ensino Fundamental II. Entre 2013 e 2020 passou a se dividir entre o Instituto dos Cegos Roberto Miranda, em Londrina, e as aulas no CEEBJA.

“Em março de 2022 fiz o vestibular da UEL e passei. Estou atualmente no 3º ano da faculdade e quero me formar para auxiliar as pessoas, que como eu, precisam. Não tenho muitas perspectivas de carreira, mas do mesmo jeito que me ajudaram quero retribuir”, afirma.