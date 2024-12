Governo anuncia concurso público para Polícia Federal com 192 vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, nesta sexta-feira (6), a portaria que prevê o concurso público para a Polícia Federal, com 192 vagas disponíveis. Segundo o documento, assinado pela ministra Esther Dweck, o edital com mais informações sobre o certame deve ser divulgado em até seis meses.





Dentre as 192 vagas anunciadas, estão os cargos de agente administrativo (100), assistente social (13), contador (9), enfermeiro (3), médico (35), psicólogo (6), farmacêutico (2), nutricionista (1), estatístico (4), administrador (6), técnico em Comunicação Social (3) e técnico em Assuntos Educacionais (10). As oportunidades para agente administrativo pedem ensino médio completo. As demais, são para pessoas com ensino superior na respectiva área.

Ainda não há informações sobre a banca organizadora ou as taxas para participar do concurso. O último concurso da Polícia Federal ocorreu em 2021 e ofertou 1.500 oportunidades para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. As remunerações, na época, variavam de R$ 12,5 mil a R$ 23,7 mil. Confira a portaria completa aqui .