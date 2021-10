Doze empresas disputam duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra

A licitação da restauração e duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville, de Londrina, no Norte do Paraná, atraiu doze empresas e consórcios, que apresentaram propostas de preços variando entre R$ 148 milhões e R$ 198,89 milhões. A abertura dos envelopes com estes orçamentos foi realizada nesta terça-feira (5), no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em Curitiba.

Após a verificação das propostas, será publicado um resultado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, convocando as melhores classificadas para a etapa seguinte da licitação, que será a abertura de envelopes com documentos de habilitação.

Será declarada vencedora a participante com a oferta de preço mais vantajosa para a administração pública, e que tenha seus documentos aprovados, de acordo com o determinado no edital e na legislação vigente. O prazo para concluir a obra é de 18 meses após assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.