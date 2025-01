Drones tecnológicos com sinais de alerta já fizeram 96 patrulhas no Litoral do Paraná

Os drones, que patrulham as praias duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde, já estão mudando a dinâmica da prevenção. “Os banhistas têm obedecido às orientações dos drones, e essa abordagem por ar tem facilitado muito a conscientização e prevenção, porque o drone consegue chegar bem próximo das pessoas, com mensagens claras”, afirma Tamires.

O diferencial que mais tem encantado as famílias nas praias, porém, é o uso de comunicadores de voz. A turista Liabilih Angela Ribas Schoemberger, de 15 anos, ficou impressionada com a eficácia.

Com bases em Matinhos e Guaratuba, os drones cobrem todo o Litoral conforme a demanda, como explica a capitã do Corpo de Bombeiros, Tamires Silva Pereira.

Para Miguel Batista dos Santos, de 10 anos, morador de Piraquara, os drones chamam a atenção de um jeito diferente. “Eles parecem uma bronca do bem, sabe? Acho que ajuda muito, porque se uma pessoa estiver se afogando lá do meio, o drone já consegue ver”, diz.

Os novos drones equipados com sinalização e comunicação por voz, usados pelo Corpo de Bombeiros do Paraná durante este verão, já realizaram 96 patrulhas preventivas desde 14 de dezembro, tornando-se uma atração e um importante aliado na segurança das praias.

EQUIPAMENTOS

Os drones são do modelo DJI Matrice 350 RTK e estão equipados com hélices maiores, garantem maior estabilidade, menor consumo de bateria e autonomia de voo de até 55 minutos, sendo menos suscetíveis a ventos fortes e operando até mesmo sob chuva.





ATENDIMENTOS





Desde o início do Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros já realizou mais de 80 mil orientações a banhistas e quase 7 mil ações de sinalização. Apesar dos esforços, ainda são registrados casos de imprudência: 661 pessoas precisaram ser resgatadas no mar, 44 em situação de afogamento.

O passo inicial para aproveitar o banho de mar sem se colocar em perigo é escolher bem o local para montar acampamento e se refrescar. E o CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) ajuda nessa decisão com a utilização de placas de sinalização. As áreas protegidas por guarda-vidas ficam entre duas bandeiras bicolores (vermelho e amarelo). A orientação é sempre tomar banho de mar dentro desse espaço.





Os locais desguarnecidos de guarda-vidas, por sua vez, são marcados por bandeiras pretas, que significam que não se deve entrar na água naquela região. Sem um guarda-vidas por perto, mesmo com as rondas efetuadas pelos profissionais, a ajuda em caso de emergência pode não chegar em tempo hábil.





VERÃO MAIOR PARANÁ





Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná. Ao todo serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, mais de 48 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset em Caiobá, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.