Durante tempestade, seis árvores caem em Ibiporã; chuva acumulada foi de 46 mm

As chuvas de quarta-feira (5) provocaram estragos em algumas cidades. Em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), foi registrada a queda de seis árvores. Em quatro desses casos houve necessidade de intervenção da Defesa Civil Municipal para realizar cortes e podas para desimpedir o fluxo das vias. Não houve feridos.









Os ventos em Ibiporã ultrapassaram 50 km/h e a chuva acumulada foi de 46 mm, mais de um terço da média prevista para o mês todo pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ).

Em Bandeirantes (Norte Pioneiro) houve queda de árvore na rodovia PR-436, na altura do km1. Em Cambé (RML) uma árvore caiu na rua Francisco Lopes Hernandes e em Assaí (RML) os bombeiros foram acionados para fazer busca e salvamento na rodovia PR 090, no km 330, também devido a uma queda de árvore.





Na tarde desta quinta-feira (6) a Copel identificou 21.059 imóveis sem luz em todo o Paraná (a Copel atende perto de 5 milhões de ligações). A região Noroeste estava com 7.540 domicílios com interrupção no fornecimento, seguida do Oeste (5.906) e Norte (4.506). Na região de Londrina a Copel informou que 13 mil imóveis ficarams em energia devido a dez postes que foram quebrados com a força dos ventos.







