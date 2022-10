Equipes trabalham para remover árvores derrubadas pela chuva em Londrina

Até as 0h25, a Defesa Civil havia registrado 18 ocorrências, sendo 17 quedas de árvores e um deslizamento. Três veículos e dois muros de residências foram atingidos por árvores. Também houve danos a postes de energia elétrica. Na Praça da Bandeira, no centro da cidade, uma árvore foi arrancada pela raiz, derrubando um poste e danificando a estrutura de um segundo. No início desta tarde, o número foi atualizado - 25 quedas de árvores

Do Vale do Ivaí ao Norte Pioneiro





Durante o temporal, cerca de 13 mil domicílios chegaram a ficar sem energia em Londrina. De acordo com a companhia, equipes estiveram em campo durante a madrugada, atuando na recomposição do fornecimento. A chuva atingiu toda a região Norte do Estado, com ocorrências desde o Vale do Ivaí até o Norte Pioneiro.

Em Londrina, as quedas de árvores foram registradas em todas as regiões: no centro (Calçadão, rua Pernambuco e nas avenidas Higienópolis, Bandeirantes e JK - 2) e zonas sul (ruas Luís Lerco e Maria Lucia da Paz, avenida Madre Leônia Milito - 2 - e rodovia Celso Garcia Cid), leste (avenida dos Pioneiros e Maritacas e ruas Gago Coutinho, Moacir Silveira Vallim, Graúna e Ubiratã), norte (ruas Ananisa Gomes do Prado, Helio Cortez e Antonio Vicente de Souza) e oeste (ruas Barão de Mesquita, José Boralli, Hifume Ogassawara e Mário de Andrade). Também houve queda de árvore no Patrimônio Selva (Estrada Coroados).