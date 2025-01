Editora britânica elege passeio de trem do Paraná com um dos melhores do mundo

O portal britânico Lonely Planet, considerado a maior editora de guias de viagens do mundo, elegeu o passeio de trem pela Serra do Mar, ligando Curitiba a Morretes, no Litoral, como um dos melhores do planeta. O roteiro foi incluído na publicação de 2025 da "Amazing Train Journeys", que destaca as 60 melhores e inesquecíveis viagens de trem ao redor do planeta, com base em avaliações de especialistas de diversos países. O passeio paranaense é o único brasileiro da lista.





O passeio operado pela Serra Verde Express, com trajeto ligando a capital ao Litoral foi reconhecido como o 14º melhor passeio ferroviário do planeta. A publicação exalta jornadas sobre trilhos únicas, com destaque ao turismo ferroviário, quando a experiência vai além do deslocamento. A escolha foi feita por mais de 200 especialistas do setor, de diversas partes do planeta.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o reconhecimento é mais uma oportunidade para divulgar os atrativos turísticos do Estado ao público estrangeiro. “Essa repercussão é extremamente positiva ao turismo do Estado, porque apresenta os nossos atrativos em outros mercados que buscamos nos inserir, como a Europa. O passeio de trem da Serra Verde Express é um verdadeiro case de sucesso, mostrando o Estado como uma referência turística no Brasil, unindo a setor público com a iniciativa privada”, disse.





“Sentimos orgulho em ver esse produto tão especial, o trem Curitiba-Morretes, sendo posicionado em uma prateleira mais alta do mercado do turismo. Esse ranking passou por cerca de 200 especialistas do setor, de diferentes partes do mundo. Ou seja, é um sinal extremamente positivo, que mostra como nossos atrativos e destinos têm visibilidade no Exterior, tanto por sua beleza ou experiência única, quanto por seu atendimento qualificado de turistas”, completou o secretário.

PASSEIO DE TREM CONTA COM 4 HORAS DE DURAÇÃO





Com cerca de 4 horas de duração, o trem percorre 65 quilômetros e passa por 41 pontes, dezenas de pontilhões, 13 túneis, penhascos e cachoeiras, tudo em meio à maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. Ele se destaca também pelas opções variadas de vagões, alguns com foco na experiência e no conforto, enquanto outros se propõe a contar um pouco mais da história acerca da ferrovia.

A viagem é uma verdadeira volta ao passado. Todo o percurso é feito pela ferrovia Paranaguá-Curitiba, que tem mais de 135 anos. Ela foi inaugurada em 1884 com a presença da princesa Isabel.





O ponto alto do passeio, que mais chama atenção de turistas, é a passagem pela ponte metálica São João, construída na Bélgica e montada no local. Ela tem 112 mestros de extensão, 70 m de vão-livre e 55 m de altura, onde é possível contemplar toda a beleza da Mata Atlântica preservada.

OPERADORA





Eleito um dos melhores passeios de trem do mundo pelos jornais The Guardian e The Wall Street Journal, o trajeto operado Serra Verde Express recebe uma média de 250 mil turistas por ano, sendo quase 10% deles estrangeiros.

“Estamos muito orgulhosos de estar no top 15 melhores do mundo, em uma lista tão prestigiada. Reconhecimentos como esse nos motivam para continuar inovando e promovendo esse passeio, que é realmente indescritível. Todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida”, afirma Adonai Arruda, diretor-geral da Serra Verde Express.





Atualmente, a Serra Verde Express conta com categorias de luxo, boutique e econômicas, com vagões que oferecem diferentes experiências aos turistas.





