Educação divulga data da audiência pública do programa Mais Escolas Paraná

A Secretaria de Estado da Educação dará seguimento, nos próximos dias, aos processos de audiência pública, sondagem de mercado e consulta pública aberta desde o dia 6 dezembro, do programa Mais Escolas Paraná.





Os processos têm o objetivo de garantir a participação da sociedade civil no aprimoramento dos estudos e documentos que embasam a Parceria Público-Privada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O programa é uma iniciativa do Governo do Estado viabilizada com o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Ele visa ampliar e modernizar a infraestrutura da rede estadual de ensino com a construção, conservação e operação de 40 novas escolas estaduais em 31 municípios, com foco na expansão da oferta de educação integral. Atualmente a modalidade já chega a 412 escolas, atendendo cerca de 50 mil alunos.





A implementação da PPP deverá impactar mais de 25 mil estudantes. Além da construção, ele envolve a prestação de serviços essenciais (manutenção predial, limpeza e tecnologia da informação).

Publicidade





Com um investimento previsto de R$ 1,2 bilhão, será possível construir 692 novas salas de aula, cuja previsão de entrega é de até três anos após a assinatura do contrato, prevista para ser realizada no terceiro trimestre de 2025.





“O programa Mais Escolas Paraná representa mais um marco para a educação do Estado, pois alia inovação e planejamento de longo prazo para oferecer escolas ainda mais modernas e funcionais. Dado o grande impacto que o programa representa, a contribuição da população, por meio desses processos consultivos, é essencial”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.

Publicidade





CONSULTA PÚBLICA





A consulta pública ficará aberta até o dia 20 de janeiro e coleta opiniões, sugestões e contribuições. Elas serão analisadas pela Seed-PR e poderão ser incorporadas à modelagem final do programa. Ela é aberta a todo e qualquer interessado, independentemente de comprovação de residência, de vínculo com a rede pública estadual de educação ou qualquer outra condição.

Publicidade