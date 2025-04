Secretaria Estadual de Educação do Paraná convoca mais 1.178 professores e pedagogos

site . A Seed (Secretaria de Estado da Educação) anunciou nesta sexta-feira (21) a convocação de mais 1.178 professores e pedagogos para atuar na rede estadual de ensino. Destes, 955 serão chamados a partir da ampliação de vagas, publicada em edital nesta sexta-feira, e outros 223 vão repor vagas não preenchidas de chamamentos anteriores. Todos os detalhes estão disponíveis no





Os convocados foram aprovados no último concurso público, realizado em 2023, pelo Governo do Estado. Os novos professores e pedagogos devem começar a atuar na rede a partir do segundo semestre.





“Estamos muito felizes em realizar mais um chamamento, após a realização do primeiro concurso público para composição do QPM (Quadro Próprio do Magistério) em dez anos. São milhares de novos docentes e pedagogos no ensino da rede estadual, que tem cerca de 1 milhão de alunos”, destaca Roni Miranda.





Cerca de 3,4 mil profissionais já assumiram seus postos nas escolas da rede estadual. Os novos profissionais atuarão em escolas estaduais em diversos componentes curriculares. Com essa nova etapa, serão cerca de 4,5 mil profissionais convocados para atuar nos colégios da rede estadual de ensino de todos os núcleos regionais do Paraná.