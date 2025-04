Vigilância Sanitária de Londrina orienta sobre tentativas de golpe por e-mail

A gerência de Vigilância Sanitária da SMS (secretaria Municipal de Saúde) de Londrina recebeu, no decorrer dessa semana, relatos de empresas que foram contatadas via e-mail que continham boletos para pagamentos. Trata-se de uma tentativa de golpe, já que a Vigilância efetua toda comunicação por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) ou por e-mail institucional da prefeitura, sempre com domínio “@saude.londrina.pr.gov.br”.





O coordenador de produtos da gerência de Vigilância Sanitária da SMS, Tiago Aires Ferreira, explicou que, somente nessa semana, três empresas fizeram contato trazendo o mesmo relato. “Infelizmente essas tentativas de golpe são comuns. Por isso reforçamos que, diante de qualquer suspeita, a pessoa desligue o telefone e entre em contato diretamente com a Vigilância Sanitária”, frisou.

Os e-mails falsos utilizam a logomarca da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). No conteúdo, o texto alerta que foi identificada uma inadimplência e, por isso, o boleto já está anexado, induzindo o cidadão ao pagamento para evitar a perda do alvará ou outras penalidades. “Os técnicos da Vigilância Sanitária só entram em contato com as empresas através de e-mail institucional. Em alguns casos contatamos através de telefone, porém nunca para realizar cobrança de qualquer valor, uma vez que as taxas são geradas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Fazenda”, detalhou.





Em um dos casos de tentativa de golpe, a farmacêutica Daniella Salvadego Wilnerzon Thorn foi quem procurou a gerência de Vigilância Sanitária da SMS, após receber mensagens do setor financeiro da empresa em que atua. “Achei estranho e com cara de golpe pelo nome do remetente, e por saber que o modelos dos e-mails da Vigilância Sanitária não vêm dessa forma. Sei também que tudo que se paga para a Vigilância é por meio da Prefeitura, mas mesmo assim entrei em contato com o Tiago Aires, e de imediato ele me informou que era golpe. Dessa forma pude informar a empresa para não realizar o pagamento do boleto”, contou.

Ela confirmou que, segundo contato com outros colegas da área, é comum o envio de cobranças em nome de órgãos oficiais exigindo pagamento de valores. “Participo de um grupo farmacêutico e recebo também muitos colegas contando a quantidade de golpe que tentam dar nas empresas em que trabalham. No nosso caso, como o Financeiro não me disse mais nada, creio que não houve mais recebimento desses e-mails”, citou.





A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que, diante de contato de pessoa alegando ser fiscal da Vigilância Sanitária, a confirmação seja feita pelo telefone 3372-9400. Em caso de tentativa de golpe, não realize qualquer pagamento e formalize a denúncia para as autoridades policiais.