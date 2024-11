Educação para adultos aumenta perspectivas em Londrina e Cambé

De mãos dadas com a formação de cidadãos, a Secretaria Municipal de Educação de Londrina e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cambé (região metropolitana de Londrina) transcendem obrigatoriedades ao acolherem também aqueles que, por diferentes razões, não concluíram os seus estudos no período habitual.





Perto do dia de sua formatura, a auxiliar de serviços gerais Adriely Ramalho Silva, 29 anos, já comemora o passo dado em 2024 que dará a ela o certificado de conclusão de todo o Ensino Fundamental. Silva integra o Programa de Inclusão de Jovens, modalidade EJA - Educação para Jovens e Adultos - e que conta com parceria com o governo federal em Londrina.

FAMÍLIA MOTIVADORA





Silva relata que havia estudado até o sétimo ano e seus filhos, Arthur de 11 anos, e Isabela de 10, foram sua maior motivação. "Queriam muito me ver estudando e então após eu saber que isso era possível, fui em frente", diz.

Com a mudança de rotina, ia do trabalho para a Escola Municipal Ignêz Corso Andreazza. "Saia de casa às 5h30 da manhã, trabalho em um condomínio, ficava na escola das 19 às 22 horas e meus filhos ficavam lá também onde faziam a tarefa e jantavam".





A moradora do Jardim Bavaria recorda o dia em que pegou nas mãos a propaganda e os dados sobre a possibilidade de poder voltar a estudar. Sente-se feliz e deseja ir além. "No próximo ano, vou fazer o Ensino Médio e pretendo cursar Pedagogia porque quero ser professora".





