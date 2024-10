Eleitor do Paraná pode tirar dúvidas pelo 0800 640 8400

O disque-eleitor do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) está disponível para sanar as dúvidas dos eleitores pelo número 0800 640 8400. A ligação é gratuita.





Por meio do serviço, é possível sanar dúvidas sobre a situação eleitoral, local de votação, documentos necessários para votar e justificar, convocação de mesárias e mesários e multas eleitorais.

SÁBADO E DOMINGO





No sábado (5), véspera da eleição, o serviço contará com 30 atendentes e será realizado das 8h às 17h; no domingo de eleição (6), 70 pessoas atenderão as eleitoras e os eleitoras das 7h às 17h.





NO WHATSAPP

O TRE-PR também disponibiliza um canal para tirar dúvidas pelo WhatsApp, pelo número 41 3330 8500. O serviço presta atendimento a eleitoras e eleitores, mesárias e mesários e advogadas e advogados, além de possibilitar denúncias de fake news, contato com a Ouvidoria, informações sobre justificativa eleitoral e atendimento em libras.





A Justiça Eleitoral também disponibiliza um assistente virtual pelo WhatsApp. Para abrir uma conversa, basta clicar no link ou adicionar o telefone +55 61 9637 1078 à lista de contatos.





