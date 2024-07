Em Cambé, idoso de 86 anos morre em incêndio de residência

Um idoso de 86 anos morreu no final da noite de quarta-feira (4) após um incêndio destruir a casa que ele vivia no jardim São José, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Um filho do homem estava no imóvel quando o fogo iniciou. Ele teria tentado salvar o pai, porém, as chamas se espalharam rapidamente, impedindo o acesso e destruindo a residência. A vítima foi encontrada pelos Bombeiros no banheiro, já sem vida.





A perícia esteve no endereço nesta quinta-feira (4) e a suspeita é de que o fogo tenha iniciado no quarto do idoso, que morreu por asfixia, após inalar muita fumaça. “Era uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Todos amavam muito ele. Minha esposa ajudava a cuidar dele, era uma pessoa ativa”, relatou um familiar. O enterro de Dagmar Sergio Pivetta está previsto para o final da tarde desta quinta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A casa tinha parte da estrutura em alvenaria e outra de madeira, o que fez com que o fogo se alastrasse. “Quando a primeira guarnição chegou as chamas já estavam bem altas, o assoalho era de madeira, a parte mais alta com paredes de madeira”, afirmou o tenente Tiago Justino, do Corpo de Bombeiros.





O filho do idoso, que morava com ele, precisou de atendimento do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), porém, não foi necessário encaminhamento para o hospital. “A ambulância atendeu o rapaz, que inalou bastante fumaça, mas não estava grave, no entanto, bastante agitado”, destacou