Em Londrina, Denarc apreende R$ 78 mil, drogas, joias e munições

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) deflagrou nesta quinta-feira (4) uma operação contra o tráfico de drogas que atua no Novo Amparo, na zona norte de Londrina. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, um homem foi preso em flagrante e a moto dele, avaliada em R$ 50 mil, apreendida. Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado com uma arma e traficando, inclusive, usando uma máquina de cartão de crédito para facilitar o pagamento dos usuários.





O criminoso que comandava o esquema mora em um apartamento de alto padrão na região sul. “Apartamento, provavelmente, adquirido com dinheiro do tráfico. Ele mantinha vínculos com o Novo Amparo. Foram cumpridos mandados de busca em comércios, conveniências, borracharias. Apreendemos celulares, anotações”, afirmou o delegado Adilson José de Souza, titular da delegacia especializada em Londrina. Policiais do 30º Batalhão da PM (Polícia Militar) e da Denarc de Maringá (Noroeste) deram apoio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A suspeita é de que os traficantes faziam o "disk-drogas" para entregar os entorpecentes. “São moradores e pessoas ligadas ao Novo Amparo, envolvidas com o tráfico há bastante tempo, todos com antecedentes. Um dos alvos já está preso. O inquérito que deu origem (à operação), inclusive, foi quando ele abandonou drogas”, pontuou.





Foram apreendidos R$ 78 mil em notas de valores diversos, maconha, haxixe, cocaína, uma pistola calibre nove milímetros, 230 munições, um veículo, joias, balanças de precisão e aparelhos celulares. O prejuízo para o grupo é estimado em R$ 1 milhão. Os investigados deverão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.