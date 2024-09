Em Cambé, obras de melhoria afetam abastecimento de água na região central

Devido a uma obra de melhoria em uma das unidades do sistema de distribuição de Cambé (região metropolitana de Londrina) programada para esta quinta-feira (12), bairros da região central da cidade terão o abastecimento paralisado.





Conforme a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), os serviços estão previstos para ocorrer das 8h às 18h, e a normalização do abastecimento deve ocorrer, de maneira gradativa, à noite.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os principais nos bairros afetados são os jardins do Lago, Itália, Planalto Verde, Vô Zezinho, Espanha, Bourbon e Portal do Lago, Recanto Lago Azul, vilas Salomé e Santana, residenciais Aurora, Abussafe, Terumã, Vista Alegre e Ouro Verde.





Podem ficar sem água as pessoas que não têm caixa-d’água no imóvel, seguindo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Publicidade





A orientação para a população é evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.







O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br