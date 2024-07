Empreendedorismo feminino é destaque em evento na região central do Paraná

Nos dias 2, 3 e 4 de agosto em Manoel Ribas, na região central do Paraná, o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural), a Prefeitura de Manoel Ribas e Adetur Entre Matas, Morros e Rios, com apoio da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento) e da Secretaria de Turismo, promovem o 7º Inverno Gastronômico, evento que destaca p empreendedorismo feminino e a gastronomia regional.





O Inverno Gastronômico, parte do projeto Estação Gastronômica, oferece uma programação diversificada: 15 opções de pratos salgados, doces variados, cervejas artesanais, vinhos, drinks e sucos de frutas. Haverá uma feira de produtos das agroindústrias, artesanato rural, plantas ornamentais, atrações culturais, oficinas e eventos técnicos.





Os três melhores pratos salgados, o melhor doce e a melhor cerveja artesanal serão premiados, avaliados por critérios de apresentação, originalidade, textura, criatividade, aroma e sabor.

No dia 03 de agosto, às 08h, o Mulheraço promove uma programação especial no Centro de Convivência Dolaricio Caetano dos Santos, em Manoel Ribas.





Gratuito, mas com inscrição prévia, o evento é uma oportunidade para inspirar-se com histórias de sucesso e aprender sobre temas cruciais para o desenvolvimento econômico das mulheres. A programação inclui um talk show sobre associativismo, uma palestra sobre inteligência estratégica e apresentação de um case de sucesso.

Realizado por Terezinha Busanello Freire, o talk show abordará a importância do associativismo. Terezinha, Mestra em Turismo pela UFPR, atua no IDR-Paraná desde 2007.





O talk show Elas Fazem e Acontecem contará com Joice Oliari Ballmann, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Alini Taichi Machado, Coordenadora Regional de Projetos do IDR-PR, e Edilaine Palmeira Cruzeta, Presidente da Associação Comercial de Manoel Ribas.

Na palestra Fertilidade das Ideias até a Colheita do Sucesso, Adriana Pontin enfatiza a importância da inteligência estratégica para o protagonismo feminino. Pontin inspira ao destacar a jornada do empreendedorismo feminino, desde a concepção das ideias até a realização dos sonhos, mostrando como transformar ideias em projetos de sucesso.





Lourdes Thomaz, de 58 anos, é um exemplo de determinação e visão no empreendedorismo feminino. Natural de Primeiro de Maio, Lourdes fundou a Dental Odonthomaz, um empreendimento de destaque no setor odontológico brasileiro. Sob sua liderança, a empresa se tornou parceira de grandes indústrias do mercado odontológico, emprega mais de 30 funcionários e atende mais de 1000 clientes cadastrados.

Desde 2010, o Mulheraço conectou mais de 10 mil mulheres, ajudando-as a acelerar seus negócios e carreiras. Focado em empreendedorismo, inovação, tecnologia e economia criativa, o Mulheraço transforma conexões em negócios e ações em resultados. Através de ações focadas na promoção da educação, desenvolvimento socioeconômico, diversidade e inclusão, contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.





Parte do projeto Estação Gastronômica, o Inverno Gastronômico visa fomentar a gastronomia local, gerar renda para as famílias envolvidas, fortalecer o turismo rural e valorizar a cultura local.