Empresa aérea promete operar em Londrina a partir de 2010

O governador Roberto Requião recebeu, na manhã desta quinta-feira (08), na Granja do Canguiri, em Pinhais, o presidente da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Pedro Janot, e o diretor de relações institucionais da empresa, Adalberto Febeliano. A companhia aérea – que começou a operar no Brasil em meados de dezembro – inicia suas atividades na próxima quarta-feira (14) em Curitiba, com destino a Campinas, Porto Alegre, Vitória e Salvador.

"A companhia aérea é bem-vinda ao Estado do Paraná, pois sua entrada no Brasil, neste momento, é saudável e muito interessante para o Paraná", declarou o governador. Segundo ele, pelas perspectivas apresentadas pela companhia, a Azul deve operar também em Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu, com rota nacional ligando Foz a Salvador e a Manaus. "Foz do Iguaçu é um grande destino turístico e a dificuldade de um turista estrangeiro, na sua presença no Brasil, é poder acessar esses pontos de grande viabilidade turística e atração", avaliou Requião.

De acordo com o presidente da empresa, a expectativa é operar em Londrina e Maringá em 2010 e em Foz do Iguaçu, em 2011. "A Azul vai facilitar o uso do avião como meio de transporte. A tarifa competitiva vai premiar os clientes que comprarem com antecedência", afirmou Janot.





ROTAS





Em relação às rotas que serão feitas pela companhia, o diretor de relações institucionais conta que elas foram planejadas desde o ano passado, na época do planejamento da implantação da empresa no Brasil. "Observamos principalmente a renda das regiões brasileiras e a população e em seguida comparamos com os números de voos disponíveis em cada região. O Paraná, especialmente o interior do Estado, tem grande potencial, pois tem população grande e com boa renda e é muito mal atendido em termos de números de voos diários para outras regiões do País", declarou.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras tem como fundador o empresário brasileiro David Neeleman, radicado nos Estados Unidos e criador de três empresas aéreas bem sucedidas, duas nos EUA e uma Canadá. Segundo dados do presidente da Azul, até o momento foram investidos 200 milhões de dólares para a implantação da empresa no Brasil e neste primeiro momento, no Aeroporto Afonso Pena, a companhia vai gerar 40 empregos diretos. Suas aeronaves são todas brasileiras, dos modelos Embraer 190 e 195, com 106 e 118 poltronas, respectivamente.