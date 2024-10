Escola em Rolândia fica sem aulas após incêndio em sala durante a madrugada

Cerca de 350 alunos da escola municipal Professor Sebastião Feltrin, na Vila Oliveira, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), estão com as aulas suspensas, pelo menos, até sexta-feira (1º), período que poderá ser estendido até o final da semana. O motivo é um incêndio que atingiu uma sala de aula de estudantes do 5º ano do ensino fundamental na segunda-feira (28), dia em que a unidade - assim como as outras do município - estava fechada em razão do dia do servidor público.





A suspeita é de que o fogo tenha acontecido na madrugada, com o caso sendo descoberto durante o dia pelo vigia, enquanto fazia a ronda interna. Está descartada a possibilidade de que foi uma ação criminosa. "Vieram o Corpo de Bombeiros e o engenheiro elétrico da prefeitura avaliar. Ambos disseram que o foco foi no ventilador, que teria tido um curto-circuito e que isso provocou o incêndio. Foi um acidente, não criminoso", afirmou a secretária municipal de Educação, Leise Camargo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O incêndio apagou sozinho, entretanto, provocou a destruição da sala. "As carteiras ficaram destruídas, a parte elétrica derreteu, a televisão estragou. O que acreditamos que não perdeu foi o material dos alunos, que estava fechado num armário de aço", comentou. A sala ficará isolada até que seja reformada. "Tiveram algumas trincas na parede por conta do calor, mas nada que afetou a estrutura. O taco do chão teve avaria", citou.





Apesar do fogo ter se concentrado em apenas uma localidade, a escola como um todo foi tomada por fuligem, já que a laje tinha isopor. "Não tem como ter aula porque está tudo escuro, preto. Estamos tendo que lavar a escola inteira, limpar todas as carteiras das demais salas. Estamos trabalhando de máscara", destacou. Uma força-tarefa, com mais de 20 pessoas estava atuando na unidade na manhã desta terça-feira (29).





A instituição atende meninos e meninas em tempo integral. "No total são dez salas de aula que estamos tendo que limpar, ver o que dá para aproveitar. Esperamos voltar na quinta (com as aulas), mas não descartamos ter que retornar na segunda-feira (4), o que será comunicado às famílias", frisou.





Atualizado às 17h10