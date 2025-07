Estado é condenado a indenizar Ecocataratas

A juíza substituta da 4ª Vara Federal de Curitiba, Soraia Tullio, acatou pedido de liminar da concessionária Cataratas S/A - Ecocataratas e sentenciou o Estado do Paraná e o Departamento de Estradas e Rodagens (D.E.R.) a indenizarem a autora por danos financeiros causados entre 2002 e 2004.

No período, a Ecocataratas duplicou 29 quilômetros de rodovia na BR-277, entre Cascavel e São Miguel do Iguaçu (sudoeste), mas teve pedido de aumento da tarifa negado pelo Estado.

A Ecocataratas recorreu à Justiça para requerer o valor do prejuízo que teve no período de dois anos em que vigorou a tarifa simples. Pelos cálculos apresentados nos autos, a Ecocataratas deixou de arrecadar R$ 11,9 milhões. Em contrapartida, o Estado liberou a concessionária de realizar obras no trecho - o montante foi de R$ 11,7 mi. O valor da indenização, segundo a decisão da juíza, seria esta diferença com juros embutido.

Ainda cabe recurso do Estado e o D.E.R.