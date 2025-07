Estado leiloa veículos usados nesta sexta-feira

O Departamento de Transporte Oficial (Deto) da Secretaria da Administração e da Previdência (Seap) realiza nesta sexta-feira (20) leilão de 195 lotes de veículos da frota pública. A venda está marcada para as 13 horas, no Clube Sírio Libanês, em Curitiba.

Segundo a Agência Estadual de Notícias (AEN), estão sendo comercializados automóveis, motocicletas e embarcações. Tratam-se de veículos que, pelo tempo de uso e pelas condições mecânicas, não compensam mais ser mantidos pelo Estado.

A receita a ser obtida com o leilão será aplicada parte nos fundos de modernização das polícias Civil e Militar e parte na renovação da frota oficial. Este será o primeiro leilão do Deto neste ano.





Os interessados em participar do leilão podem, antes, visitar o pátio onde os veículos estão estacionados e conferir as unidades à venda. A visitação, até esta quinta-feira (19), pode ser feita das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Na sexta, dia do leilão, apenas das 9 às 11 horas.

O pátio fica no Centro Administrativo Santa Cândida (Rua Máximo João Kopp, 274, antigo Banestado). O Clube Sírio Libanês, na Rua Padre Germano Mayer, 1347, Cristo Rei.