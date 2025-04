Cambé abre inscrições para o laboratório gratuito de graffiti para crianças e adolescentes

Cambé recebe a partir desta segunda (14) o Laboratório Cores e Valores. A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e que sempre tiveram curiosidade em aprender sobre o graffiti. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas, com aulas em três regiões do município.





Segundo a organização, o Laboratório Cores e Valores une arte urbana, consciência ambiental e transformação social. As aulas são voltadas para quem deseja dar os primeiros passos no universo do graffiti sustentável, explorando técnicas criativas com reaproveitamento de materiais e muita expressão artística, despertando o potencial criativo e fazendo parte de uma rede que valoriza a cultura, a sustentabilidade e o coletivo.





O arte-educador Douglas Batista, conhecido como Kokinho, ressalta que além de garantir um primeiro contato com a arte do graffiti, o projeto tem um viés sustentável, utilizando materiais reaproveitados e incentivando a expressão criativa de forma consciente.





“Buscamos despertar talentos, fortalecer vínculos comunitários e promover o protagonismo juvenil por meio da arte. Além de ensinar técnicas de pintura e criação, o projeto valoriza o trabalho coletivo e a importância da preservação ambiental. É uma oportunidade única para quem deseja mergulhar no universo do graffiti e transformar a cidade com cor, mensagem e atitude”, destaca.





Mais informações e inscrições por meio do telefone (43) 99859-3421.