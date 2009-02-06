Estudante baleada está sem o movimento das pernas

A estudante de 23 anos violentada e baleada no Morro do Boi, em Caiobá, no sábado passado (31), está sem o movimento das pernas. A informação foi divulgada nesta tarde (06) pelos médicos do Hospital Vita de Curitiba. Novos exames serão realizados.

A jovem está lúcida, respira sem ajuda de aparelhos e não tem nenhum quadro de infecção. Ela pode deixar a UTI do hospital neste fim de semana.

O tiro que atingiu a estudante acertou a medula espinhal e houve rompimento dos nervos.

O namorado que estava com ela foi morto com um tiro no peito pelo bandido.



