Excesso de atestados médicos preocupa autoridades em Arapongas

De 01 de janeiro a 30 de julho, o município de Arapongas emitiu cerca de 34 mil atestados médicos – 23 mil somente nos Pronto Atendimentos 18h e 24h e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). As informações foram divulgadas na quinta-feira, 31, à noite, durante reunião do prefeito Rafael Cita com a Secretaria de Saúde e cerca de 35 médicos que prestam serviços nesses locais.





Tanto o prefeito quanto o secretário da Saúde, Carlos Eduardo Arruda, garantiram que o município jamais se negará a fornecer atestado médico para as pessoas que realmente precisam, mas concordaram que o alto número evidencia abuso por parte de muitas pessoas. Rafael Cita destacou “que a avaliação da saúde pública de Arapongas vive uma fase muito boa”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Junto ao secretário Carlos Eduardo Arruda e ao superintendente Médico, Fernando Marques, Cita frisou: “O prefeito não é médico. E, mesmo que fosse, ele não tem conduta médica para cortar ou colocar o atestado. O que eu quero entender é o que escuto de alguns médicos de que há até de uma pressão pelo fornecimento do atestado”, explicou.





Os médicos se manifestaram dizendo que há pessoas que chegam a fazer ameaças para que o atestado seja emitido da forma como elas querem. Neste sentido, a Prefeitura está estudando a possibilidade de contratar uma empresa de segurança terceirizada para as unidades que fazem pronto atendimento. Também foram relatados casos dos acompanhantes, ou seja, pessoas que acompanham os doentes nas consultas, ficam duas horas nesse processo, mas exigem atestado para o dia todo.

Publicidade





Fernando Marques solicitou aos médicos que façam a emissão de atestados somente via sistema da prefeitura. “Não façam nada manual. Isso é até uma proteção jurídica, já que, pelo sistema, nós temos uma segurança maior quanto a falsificações”, comentou.





O secretário municipal da Saúde disse que a autonomia para emissão do atestado é do médico. “Se o paciente precisa do atestado, tem que dar mesmo. Nem eu, nem o Rafael, nem o Dr. Fernando queremos interferir no ato médico”, destacou Carlos Eduardo Arruda. O que precisa, acrescentou ele, é que os atestados sejam emitidos conforme a real necessidade.

Publicidade





Para o secretário, pessoas que procuram a saúde pública interessadas apenas em atestado estão sobrecarregando a estrutura e penalizando aquelas que realmente precisam de atendimento médico. “Também vamos nos reunir com os sindicatos e empregadores da indústria e do comércio para ver que contribuição cada setor pode trazer para solucionar o problema”, frisou.

Publicidade





Outros assuntos foram tratados na reunião, como o encaminhamento de pacientes ao Honpar (Hospital Norte Paranaense) e Santa Casa pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e treinamento com servidores da Saúde para aprimoramento de processos internos.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.