Falso veterinário é preso por maus-tratos a animais e tráfico de drogas

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por exercício irregular da profissão, maus-tratos a animais e tráfico de drogas nesta sexta-feira (4), em Castro (Campos Gerais).





A investigação da PCPR (Polícia Civil do Paraná) apura a atuação irregular do suspeito como médico veterinário. No local, ele foi flagrado realizando tratamento em um cão que se encontrava em condições inadequadas de saúde e higiene.

De acordo com o delegado da PCPR Jairo Camargo Duarte, o animal havia sido submetido a um procedimento cirúrgico e estava sendo medicado com antibióticos e anti-inflamatórios, sem prescrição legal.





“Durante a diligência, foram apreendidos materiais cirúrgicos sem qualquer tipo de esterilização, além de medicamentos de uso controlado armazenados de forma irregular e sem receita”, completou.

A ação contou com o apoio de duas médicas veterinárias da Vigilância Sanitária, que constataram os maus-tratos ao animal e confirmaram a ausência de qualificação profissional por parte do suspeito.





Após os procedimentos, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

