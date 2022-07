Fechado desde março após incêndio, Supermercado Montana encerra atividades em Ibiporã

Citando um versículo bíblico do livro de Eclesiastes, o qual afirma que “há tempo para todo o propósito debaixo do céu”, o gerente comercial e proprietário do Supermercado Montana, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Alberto Matos Araújo, divulgou, na terça-feira (12), um comunicado de agradecimento público informando a população do município sobre a decisão de encerrar definitivamente as atividades. O supermercado, um dos maiores da cidade, funcionou por 27 anos, mas foi fechado no último dia 21 de março, após ser destruído por um incêndio.

“Tudo tem um ciclo onde começa e acaba. E é nesta palavra bíblica de conforto que encontramos forças para comunicar a todos a difícil decisão de anunciar o encerramento definitivo de nossas atividades comerciais”, disse Araújo no comunicado.

O incêndio de grandes proporções foi causado, segundo concluiu o Instituto de Criminalística de Londrina, divulgado em junho, por “ação humana acidental”. O laudo da perícia, divulgado em junho, apontou que as chamas tiveram início durante o trabalho de impermeabilização do teto do estabelecimento. O profissional da empresa contratada para realizar o serviço, Anderson Rodrigues dos Santos, 43, morreu no local. Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, o proprietário do supermercado, que sofreu queimaduras.





“Às vezes, lamentamos a dor, causada pelo inesperado ocorrido, mas em nosso interior temos a alegria do Senhor em saber o quanto somos estimados por todos vocês e o quanto somos gratos pela intercessão em oração em favor do nosso estabelecimento”, prossegue Araújo, no comunicado.





