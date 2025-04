Filha de secretário de comunicação é assassinada

Maria Tereza de Oliveira, de 22 anos, foi a 21ª vítima de homicídio na cidade de Maringá esse ano. A estudante de enfermagem, que é filha de José Diniz da Costa, secretário de Comunicação de Maringá teria sido morta por volta das 6h desta terça (21).

Segundo informações do Portal Bem Paraná, o principal suspeito do crime é o namorado de Tereza. A estudante chegou a ser atendida, mas não resistiu ao tiro que a acertou o lado direito do peito. Policiais informaram que há mais de uma versão para o crime, sendo que uma elas é que a moça havia sido baleada por um motociclista na estrada entre Maringá e Paiçandu.

