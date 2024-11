Filme de ficção científica será rodado no final de novembro em Maringá

Depois da boa receptividade de "A Cápsula", Ribamar Nascimento volta a investir na ficção científica. Rastro Neural será rodado no final de novembro em Maringá e está chancelado por uma equipe premiada. Ao todo, são mais de 30 profissionais envolvidos.





No elenco, os atores Luiz Carlos Persy e Caio Mutai. Persy, é a atual revelação no cinema brasileiro, nacionalmente conhecido por dublar Gandalf, Voldemort, Joel (Last of Us). Mutai fez As Five na Globoplay, e protagonizou musicais como Aladdin.

A trilha sonora original é assinada por Daniel Simitan, também autor das trilhas de vários filmes brasileiros como "Evidências", "Calvário", "Jesus Kid", e "Marte Um", representante do Brasil no Oscar 2023. Com esse filme, Simitan conquistou o prêmio de melhor trilha sonora no Festival de Gramado 2022.





O projeto conta profissionais de Maringá e Londrina, além de colaborações do eixo RJ-SP. Todas as cenas serão gravadas em Maringá.

SINOPSE





De acordo com a sinopse, o filme se passa numa sala futurista onde um investigador andróide mergulha na mente de suspeitos de um crime até o momento em que passa a investigar seu supervisor humano. Tudo leva a crer que ele pode ter se envolvido em algo de grandes proporções”.

“Rastro Neural” pretende levar o espectador a um futuro clean e limpo, dentro do suspense de um interrogatório inusitado, onde o interrogado revela mais do que os investigadores esperavam.





Regado pelas inúmeras referências do gênero de ficção científica, o roteiro faz com que o espectador passe também a ter os mesmos questionamentos dos protagonistas.

A EQUIPE





Ribamar Nascimento é diretor, roteirista e produtor executivo há mais de 10 anos. Roteirizou e dirigiu o longa-metragem "Momentos Roubados" (2014), o curta-piloto "Ressurgido" (2022) e dirigiu o longa-metragem "A Cápsula", produzido através de recursos da Ancine. Foi o vencedor de melhor diretor estreante no Pupila Film Festival de 2023. É formado no Mackenzie (SP). Em Maringá, foi conselheiro municipal de cultura, co-fundou e presidiu a Procinema e é cofundador da MAVi (Maringá Audiovisual).





(Com assessoria de imprensa)