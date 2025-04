Fim de semana será de chuva e temporal no Paraná

A forte chuva que caiu sobre boa parte do Paraná na tarde desta sexta-feira (16) anunciou como será o fim de semana no Estado. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão é de chuva para sexta, sábado e domingo em todas as regiões. O alerta fica para a tarde do sábado (17), quando estão previstas pancadas de chuva em cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba.

Confira as temperaturas do fim de semana:

Londrina:

Máx. 32º

Min 21º





Curitiba

Máx. 29º

Mín. 17º

Maringa

Máx. 31º

Mín. 20º





Cascavel

Max. 30º

Min. 20º

Foz

Máx. 32º

Mín. 22º