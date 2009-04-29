Frente fria passa pelo Paraná, mas traz 'pouca chuva'

Uma nova frente fria avança rapidamente pelo litoral da Região Sul nesta quinta-feira, mas a população não deve esperar pela chuva, segundo a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. A umidade aumenta nas próximas 48 horas no Paraná e em Santa Catarina e os dois estados poderão ter um pouco de chuva até a sexta-feira. Mas a chuva que ocorrer será fraca, em pequenas áreas e insuficiente para reverter o quadro de seca na Região.
Nas últimas semanas, a seca na Região Sul tem divido o espaço nos noticiários com chuva do Norte e do Nordeste. Tecnicamente, o que está fora do normal é a seca do Sul. Josélia explica que os problemas atuais na Região são decorrentes da falta e da irregularidade da chuva desde a primavera de 2008. O oeste catarinense é uma das regiões onde o quadro de seca é grave.
Em Chapecó, um dos mais importantes pólos agropecuários do Brasil, ainda não caiu uma gota de chuva neste mês de abril, destaca Pegorim. A média na região é de 167 milímetros e a chuva acumulada em março não chegou a 20 milímetros, dos quase 120 milímetros que normalmente ocorrem no mês. Em fevereiro e em janeiro, o volume de chuva acumulado até ficou dentro da quantidade média, mas em dezembro de 2008 choveu só 50 milímetros dos quase 160 de média. A chuva de novembro do ano passado também ficou abaixo da média.
No fim de semana, chuvas fracas ainda poderão cair na Grande Curitiba, no litoral do Paraná e de Santa Catarina e no vale do Itajaí. Nas outras áreas do Sul, apesar da presença de algumas nuvens, a chance de chuva é remota, prevê a meteorologista.
Toda Região Sul vai sentir uma nova queda de temperatura nos próximos dias, por conta da entrada de uma nova massa de ar polar. A baixa temperatura do amanhecer vai facilitar a formação de muita neblina. "O fenômeno é como uma nuvem, mas que se forma perto do solo, reduz a visibilidade, produz uma imagem bonita, mas não traz a chuva", explica Josélia.
O mar fica bastante agitado a partir da tarde desta quinta-feira e são esperadas ressacas na sexta-feira e no sábado, completa a meteorologista da Climatempo.