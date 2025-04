Homem morre e casal se fere em colisão frontal na BR-369 em Bandeirantes

Um homem morreu e um casal se feriu em uma colisão frontal na BR-369 em Bandeirantes (Norte Pioneiro) na noite de sábado (15).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caso ocorreu no quilômetro 48 da rodovia, por volta das 19h30. O Chevrolet Corsa Milenium era ocupado por um homem de 48 anos, que faleceu no local. O Volkswagen Jetta GLI, que seguia no sentido oposto, era ocupado por um homem de 44 anos e uma mulher de 39 anos, que foram encaminhados ao Hospotal Santa Casa de Bandeirantes com lesões leves.

A PRF esteve no local para o atendimento da ocorrência, controlar o tráfego e fazer os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente. As informações preliminares dão conta de que houve invasão de pista por um dos veículos.





O IML (Instituto Médico-Legal), Polícia Científica e Criminalística foram acionados.

A concessionária EPR promoveu a sinalização do local, e o tráfego ficou parcialmente interditado em ambos os sentidos até a liberação do local pela perícia.

A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ficará a cargo da PRF.





Em nota à imprensa, "a PRF lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. A PRF reforça a importância da atenção e do respeito às leis de trânsito para evitar acidentes como este".