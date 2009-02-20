Pesquisar

Funcionários de abatedouro são intoxicados por amônia

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Nove funcionários de um abatedouro de aves em Maringá precisaram ser levados ao hospital na noite desta quinta-feira (19). Houve uma intoxicação por amônia, gás utilizado nas câmaras frias. O duto de gás se rompeu ao ser atingido por uma hélice.

Segundo os Bombeiros de Maringá, o acidente ocorreu pela manhã, quando o prédio foi evacuado e tubulação de gás foi reparada. "Mas o gás amônia permanece no ambiente e algumas pessoas são mais sensíveis a ele", disse o sargento Eduardo. "Assim esses funcionários se intoxicaram em outro turno".

Quatro funcionários intoxicados foram encaminhados em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá, de acordo com relato do Corpo de Bombeiros. Mas todos os nove feridos passam bem.


