Funcionários de abatedouro são intoxicados por amônia

Nove funcionários de um abatedouro de aves em Maringá precisaram ser levados ao hospital na noite desta quinta-feira (19). Houve uma intoxicação por amônia, gás utilizado nas câmaras frias. O duto de gás se rompeu ao ser atingido por uma hélice.

Segundo os Bombeiros de Maringá, o acidente ocorreu pela manhã, quando o prédio foi evacuado e tubulação de gás foi reparada. "Mas o gás amônia permanece no ambiente e algumas pessoas são mais sensíveis a ele", disse o sargento Eduardo. "Assim esses funcionários se intoxicaram em outro turno".

Quatro funcionários intoxicados foram encaminhados em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá, de acordo com relato do Corpo de Bombeiros. Mas todos os nove feridos passam bem.



