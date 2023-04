Furtos constantes de placas fúnebres deixam moradores de Tamarana revoltados

Uma onda de furtos de placas fúnebres vem deixando os moradores de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) revoltados. De acordo com uma das vítimas, a prática se tornou um probema para os moradores da região por se repetir diversas vezes.





O autônomo Ismair da Luz teve a placa do túmulo do seu pai furtada. Emocionado, o homem de 48 anos diz que não tem sossego, já que o crime acontece constantemente no Cemitério Municipal José Bolotari.

"Isso aí dói para um filho. O cara cuida tanto do túmulo do pai e chega agora e vê tudo destruído. E não é só do meu pai, não. Tem um par de placas roubadas aqui também. Como é que nós vamos fazer? Alguém tem que tomar providências aqui em Tamarana. Tinha que ver quem está fazendo isso e deixar um tempo na cadeia", diz o autônomo, com a voz embargada.





Outra vítima, que não quis se identificar, conta que o túmulo do seu pai e do seu irmão também foi violado.

"Já é a segunda vez que arrebentam e fazem esse dano aqui. E tem mais gente por aí que não reclamou. Isso aí é triste. A gente considera deixar bem guardada as coisas da família da gente e vem uns bandoleiros revirar as coisas. A gente precisa de mais segurança", diz.





Ismair Luz também afirma que procurou o departamento de polícia de Tamarana para denunciar os furtos, mas foi advertido pela PM (Polícia Militar) de que os BOs (Boletins de Ocorrência) somente poderiam ser feitos em Londrina, o que dificultou o registro formal contra os crimes. Procurada, a PM de Londrina disse que "os crimes de furtos são registrados na delegacia da Polícia Civil, a não ser que o crime esteja acontecendo no momento ou tenha ocorrido há pouco", tornando necessário, assim, a vítima acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Sobre a informação que o autônomo recebeu ao tentar registrar o BO, a PM informou que essa prática não é comum para a polícia de Tamarana e que todo e qualquer boletim de ocorrência deve ser registrado dentro do município. A PM ainda adverte que informações como essas recebidas por Luz são passíveis de punição e devem ser denunciadas na corregedoria pelo telefone (43) 3342-1139.





Confira o relato gravado por Ismair Luz ao se deparar com o túmulo do seu pai violado:

