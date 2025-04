Gaeco cumpre mandado contra suspeitos de lavagem de bens e ligação com o narcotráfico

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu na manhã desta terça-feira (25), um mandado de prisão temporária, dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal.





A operação Discovery investiga a possível prática dos crimes de organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, em contexto de esquema de narcotráfico interestadual.

As ordens, expedidas pela 3ª Vara Criminal de Maringá (Noroeste), e executadas nas cidades de Álvares Machado e Presidente Prudente, ambos municípios do estado de São Paulo.





De acordo com as investigações, agentes e ex-agentes públicos teriam envolvimento, além de particulares de diferentes estados. O cumprimento das ordens judiciais contou com apoio logístico e operacional do Gaeco de Presidente Prudente e da Polícia Civil de São Paulo.

INVESTIGAÇÕES





As investigações são um desdobramento da Operação Bogotá, realizada em junho de 2023, após o Gaeco de Maringá receber notícia da prática de roubo de carga, com possível envolvimento de agentes públicos, inclusive com uso de viatura oficial, armas e coletes balísticos.

Ao todo foram identificadas sete pessoas envolvidas com os crimes: três policiais militares, um policial civil, um ex-agente de carceragem e dois civis, todos já sentenciados e condenados em 1º Grau pela Justiça de Engenheiro Beltrão.





No andamento da ação penal da operação Bogotá, houve a instauração de uma nova investigação para apuração dos crimes de organização criminosa, lavagem de bens, valores, práticas que não foram abrangidas e a indicação de outros envolvidos não identificados na Operação.





A partir de trabalho conjunto e operacional com o Gaeco de Presidente Prudente (SP), foi descoberta a identidade do último suspeito que atuava no narcotráfico interestadual, preso nesta terça-feira.