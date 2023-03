Gin paranaense ganha prêmio de melhor design de embalagem do mundo

As embalagens da marca de gin Ivaí, produzidas pela destilaria Água de Glória, no Paraná, conquistaram o prêmio World's Best Design (melhor design de embalagem de gin) de 2023. O reconhecimento ocorreu na última quinta-feira (23), em Londres.





A criação é do estúdio brasileiro Eletric Duo, dos designers Rodrigo Almada e Arthur Felippe, com consultoria de branding e tom de voz da Johnny Soares Consult.

Marca premium de gin da destilaria Água da Glória, o Ivaí Gin apresenta o conceito de sustentabilidade, respeito à natureza e celebração dos bons momentos da vida com o slogan "Siga o fluxo do rio". O nome Ivaí é uma homenagem ao principal rio do Paraná.





A fluidez das águas do rio Ivaí, que cerca a destilaria, está presente nos rótulos em formato de serpentina que contornam e abraçam as embalagens nas seis versões de sabores: London Dry; Seriguela; Abacaxi e Maracujá; Tangerina e Gengibre; Hibisco e Lichia; e Framboesa e Limão. A marca é um ambigrama e o vidro das garrafas traz texturas que remetem ao movimento do rio em seu percurso.





“Estamos muito felizes com esse reconhecimento internacional, que celebra uma marca que valoriza a sustentabilidade e os insumos locais, e que, além de ter embalagens belíssimas e já premiadas mundialmente, é o primeiro gin 100% carbono negativo do Brasil", destaca Igor Pereira, diretor de relacionamento do Ivaí Gin.