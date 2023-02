Descubra o que acontece com objetos perdidos em shoppings

Você acabou de comprar uma roupa ou um presente no shopping e, alguns minutos depois, percebe que perdeu o objeto. Ou, então, de repente, se dá conta de que está sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou o cartão de crédito.





No Londrina Norte Shopping, o cliente pode ficar tranquilo, porque o setor de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) possui um departamento de achados e perdidos e guarda os objetos encontrados durante um período, aguardando o dono aparecer.

Publicidade

Publicidade





“Geralmente, as pessoas perdem acessórios de bebês, blusas, outras roupas, produtos comprados no próprio shopping que acabam esquecendo em lugares como a praça de alimentação ou o banheiro”, conta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.





De acordo com ela, muitos documentos também são encontrados pelos colaboradores do empreendimento ou por outros clientes. “Tem muita CNH perdida e até cartão de crédito”, ressalta.

Publicidade





Quando o objeto perdido possui informações de identificação, a equipe tenta encontrar o dono do objeto, principalmente quando são documentos ou cartões de crédito.





“Dependendo, muitas vezes conseguimos encontrar as pessoas através da rede social, fazemos contato, informamos o item encontrado e pedimos o contato. Mas, não é sempre. Então, todo objeto encontrado, é levado para o Espaço Família, que fica localizado no corredor do banheiro da praça de alimentação”, diz.

Publicidade





Qualquer pessoa que encontrar alguma coisa que não seja sua, poderá entregar a algum segurança ou se dirigir ao Espaço Família, para deixar o objeto. Quando algum cliente der falta de itens ou objetos perdidos, também deverá se direcionar ao SAC e verificar se o que foi perdido, de fato, foi encontrado.





“Nossos colaboradores ou terceirizados estão orientados a recepcionar os clientes e tentar encontrar os objetos entre os que estão arquivados no SAC.”

Publicidade





Tudo o que foi encontrado permanece durante 90 dias à disposição dos clientes. Nesse tempo, se a equipe não conseguiu localizar o dono do objeto nem recebeu a reclamação dos donos, então, os itens são direcionados à doação a entidades assistenciais.





“Quando o objeto completa 90 dias conosco, destinamos para alguma instituição de caridade, até porque nosso espaço é limitado e não comporta tudo o que é encontrado”, afirma a gerente de marketing.





Em 2022, por exemplo, na época do Dia das Crianças, alguns brinquedos perdidos foram encaminhados para uma ação voltada a crianças em situação de vulnerabilidade.