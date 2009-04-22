Governo anuncia aumento de 6% ao funcionalismo no Paraná

O governador Roberto Requião anunciou nesta quarta-feira (22) que o Governo do Paraná vai enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei estabelecendo reajuste de 6% nos salários do funcionalismo estadual. O projeto será entregue ao Legislativo nesta quinta-feira (23) pelo vice-governador Orlando Pessuti. O percentual, ressaltou Requião, será um pouco maior que a inflação projetada para os últimos 12 meses, que é de 5,2% (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA).

De acordo com cálculos da Secretaria da Administração, do Planejamento e da Fazenda, o reajuste de 6% nos salários do funcionalismo público do Paraná vai significar um incremento de até R$ 35,9 milhões mensais na folha de pagamento. A folha mensal - que inclui salários dos ativos, aposentadorias e pensões - está em torno de R$ 584,9 milhões/mês.

