Grande quantidade de chuva faz Itaipu abrir vertedouro nesta quarta-feira

Depois de aguardar o recuo do pico da cheia do Rio Iguaçu, a Itaipu deve abrir na madrugada desta quarta-feira (1º) o vertedouro da usina. A medida é consequência direta dos efeitos das chuvas que atingem também a bacia do Rio Paraná, que abastece o reservatório da hidrelétrica. A Comissão Especial de Cheias da Itaipu (CEAC) permanece mobilizada para dar toda a assistência às famílias atingidas pelas inundações, mitigar os impactos para a população ribeirinha e manter o fornecimento de energia elétrica para o Brasil e Paraguai.





A Itaipu está operando normalmente na cota 219,23 acima do nível do mar. Normalmente, a abertura do vertedouro ocorre para garantir a segurança da barragem em cenários de excesso de água, geralmente provocado pelo grande volume de chuva na bacia incremental ou abertura de outros vertedouros (a montante) acima da hidrelétrica. O vertedouro escoa o excesso de água que não pode ser usada na produção de energia. O vertimento deve permanecer de forma ininterrupta pelo menos até domingo (5). A última vez que a Itaipu verteu foi em maio deste ano.

Famílias atingidas





No lado paraguaio, mais de 385 moradias foram atingidas em diferentes bairros próximos à fronteira com o Brasil. O mais afetado é o San Rafael, em Ciudad del Este, com 140 casas alagadas. Cerca de 85 pessoas foram levadas para albergues mantidos pela Itaipu e estão sendo orientadas a aguardar a situação voltar ao normal para retornar. No lado brasileiro, alguns pontos, como Marco das Três Fronteiras e o Iate Clube Cataratas, no bairro Porto Meira, foram atingidos.

Previsão

A preocupação maior agora é com as próximas 72 horas. O nível máximo da afluência do Rio Paraná deve atingir nesta quarta-feira, 18,1 mil metros cúbicos de água por segundo (m³/s). Desde a madrugada, vem chovendo na bacia dos Rios Ivai e Piquiri, principais afluentes da bacia do Rio Paraná.





A previsão é de muita instabilidade e de mais chuvas para o período na região, tanto moderadas, como intensas, repetindo a magnitude dos valores registrados na semana passada na bacia do Rio Iguaçu, que acabou represando o Rio Paraná.

Choveu tanto na bacia do Rio Iguaçu, que a vazão nas Cataratas, nesta segunda-feira (30), passou de 24 mil m³/s. Foi o segundo maio volume já registrado no local. Em 2014, houve um registro de 32 mil m³/s de pico.





Comissão de Cheias

Mobilizada desde sábado (28), a Comissão de Cheias analisa todos os cenários possíveis para adotar as melhores estratégias no momento que tragam menores impactos para a população e garantam a segurança da barragem.





A usina de Itaipu é uma hidrelétrica que funciona a fio d’água, com um reservatório pequeno proporcionalmente à sua capacidade de produção de energia elétrica. A água que chega das cerca de 50 usinas localizadas a montante do Rio Paraná é usada para a geração de energia.





A binacional emite boletins hidrológicos diários, que são repassados aos órgãos de Defesa Civil do Brasil e do Paraguai e podem ser consultados no link: https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf