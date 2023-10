Rio Tibagi sobe dois metros e causa preocupação em Jataizinho

Por conta das chuvas, a cidade de Jataizinho, a menos de 30 quilômetros de Londrina, está em alerta com a cheia do Rio Tibagi. De sexta-feira (27) até nesta segunda (30), a região recebeu pelo menos 50 mm de chuva. Para os próximos dias, a previsão é de pelo menos mais 60 mm. A precipitação na região e em outros municípios que fazem parte da bacia do Tibagi fez com que a água subisse 2 metros acima do seu nível normal, assim como em seu afluente, o Rio Jataizinho, que está 1,5 metro mais alto.







Rodolfo Brandão, coordenador da Defesa Civil de Jataizinho, explica que, oficialmente, ainda não foi feito um disparo de alerta a respeito do aumento do nível das águas do Tibagi, mas que o monitoramento tem sido constante por conta do risco de enchentes e inundações. A última cheia do Tibagi foi em fevereiro, quando a água chegou a subir mais de 3,5 metros em alguns pontos da cidade.

Publicidade

Publicidade





Segundo ele, há pouco mais de um ano foi criado o Núcleo de Proteção e Defesa Civil para lidar com esse tipo de cenário. Há algumas semanas foi feito um simulado de comunicação entre a Defesa Civil e a população para caso de emergência. O coordenador ressalta que o município também tem um grupo de WhatsApp com membros das cerca de 250 famílias que vivem em áreas de risco para alagamentos. “A gente está em constante conversa com elas para justamente poder fazer o atendimento mais objetivo e mais rápido para essas pessoas”, explica.





Publicidade

Apesar das muitas casas e chácaras no entorno do rio, nenhuma família precisou ser evacuada da residência, assim como não há interdições em vias da cidade. Brandão ressalta que o monitoramento está sendo feito constantemente e que todas as informações estão sendo repassadas para a população que vive nas proximidades do rio.







CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: