Homem acusado pela morte da mulher, do filho recém-nascido e da enteada em Jacarezinho vai a júri popular

Em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado, o MPPR (Ministério Público do Paraná) obteve a pronúncia de um homem denunciado por triplo homicídio quadruplamente qualificado.





O suspeito é acusado de matar a companheira, o próprio filho recém-nascido e uma enteada de quatro anos de idade. Os crimes ocorreram em 17 de maio deste ano. Com a decisão, ele será julgado pelo Tribunal do Júri.

Conforme a denúncia do MPPR, apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça de Jacarezinho, as vítimas foram mortas com extrema violência: a companheira, por golpe de arma branca na região do pescoço (esgorjamento), e as crianças, asfixiadas: a menina, estrangulada, com mãos e pés amarrados, e o bebê, por meio de nó atado com um pano na região do pescoço.