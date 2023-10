15 pessoas morreram nas rodovias estaduais do Paraná durante o feriado prolongado

Entre os dias 11 e 16 de outubro de 2023, o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), realizou a Operação Padroeira em todas as rodovias estaduais do Paraná.





Ao longo do feriado prolongado, os policiais intensificaram as fiscalizações de excesso de velocidade e do consumo de bebida alcoólica na condução de veículos.

Publicidade

Publicidade





Além disso, considerando as condições climáticas do período, as equipes estiveram atentas a desastres nas vias, com o objetivo de desobstrui-las e de sinalizar os locais com desmoronamentos e deformidades na pista e arredores.





Durante os seis dias da Operação Padroeira, 68 acidentes foram registrados nas rodovias estaduais do Paraná. No total, 69 pessoas ficaram feridas e 15 morreram. No Norte e no Norte Pioneiro do Estado, os policiais atenderam 22 acidentes e registraram a morte de quatro pessoas.

Publicidade