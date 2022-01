Homem de 59 anos morre em acidente na PR-444 em Arapongas

Um homem de 59 anos morreu em um acidente de trânsito na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (18).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Fiat Siena de placa de Arapongas foi atingido no km 5 da rodovia por um Scania T112 de placa de Mandaguari (Região Metrolitana de Maringá) quando tentava cruzar a pista.

O motorista do veículo não resistiu e morreu no local. No banco do passageiro, estava uma mulher que teve ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.





No caminhão, estavam o condutor e um passageiro de 12 anos de idade, que não tiveram ferimentos. Os envolvidos não tiveram as identidades divulgadas.





Após o acidente, que ocorreu por volta das 22h30, foram ao local a Polícia Civil, a perícia e o IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).

Segundo a PRE, o carro foi conduzido ao pátio da corporação em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) por estar com o licenciamento atrasado.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.